Fedriga, appello a maggioranza Fvg 'basta uscite', minano buona azione governo

TRIESTE, 31 GEN - "L'appello che ho fatto ieri è 'basta uscite', oltretutto lontanissime dalla realtà, che confondono i nostri elettori e soprattutto minano una azione buona di governo. Perché farlo, quando i numeri ci danno ragione?". Lo ha detto, a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, il governatore della Regione Fvg Massimiliano Fedriga rispondendo alle domande dei giornalisti su tensioni all'interno della maggioranza in regione nate dalla gestione del settore sanitario. "La maggioranza è coesa e deve rimanere tale - ha proseguito - Ieri c'è stato un confronto franco, con tirata d'orecchi, ma franco: ho sottolineato come l'azione anche dal punto di vista sanitario della Giunta regionale, seppure in un terreno complicato, con l'impegno dell'assessore e di tutta la maggioranza, stia portando risultati positivi e i numeri lo testimoniano - ha indicato - Nessuno, visti numeri e risultati, può dire che la direzione sia sbagliata. Non posso però conoscere le ambizioni di ciascuno..." Il terzo mandato va verso il tramonto e dunque questo alimenta singole ambizioni: "Io adoro guardare il tramonto" ha commentato ironicamente Fedriga. E su un prematuro inizio della campagna elettorale (in Fvg si voterà nel 2028): "Io devo amministrare bene una regione. Mi sono candidato non volendo fare il presidente di una regione, mi sono innamorato e mi piace questo mestiere. Forse commetto errori, ma ho dimostrato sempre di governare nell'ottica di un interesse generale; tradurre invece la regione a un interesse particolare di qualunque lo ritengo profondamente sbagliato", ha concluso. Da giorni è in atto uno scontro all'interno della maggioranza scatenato dal nuovo piano oncologico, con critiche da parte dell'anima salviniana della Lega in regione che ha per riferimento Anna Maria Cisint, europarlamentare ed ex sindaca di Monfalcone.