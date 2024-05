Fedriga, Albania porta per Balcani, Trieste porta per Europa

TIRANA, 21 MAG - "Trieste può rappresentare per l'Albania lo sbocco all'Europa e l'Albania può rappresentare per i nostri mercati lo sbocco a tutta l'area balcanica. Per questo come istituzioni abbiamo deciso insieme con il governo albanese di iniziare una collaborazione proficua per favorire investimenti reciproci". Lo ha annunciato il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, al termine di una serie di incontri con il primo ministro albanese Edi Rama e alcuni ministri del governo albanese, a Tirana. Fedriga ha fatto riferimento a nuovi collegamenti e rapporti tra lo scalo triestino e quelli dell'Albania. Ma lo scopo della missione cominciata oggi dal Governatore del Fvg non riguarda soltanto i porti ma ogni tipo di "opportunità dal punto di vista commerciale e dal punto di vista degli investimenti", ha specificato Fedriga. "Negli incontri avuti oggi stiamo lavorando per rafforzare la collaborazione tra il Friuli Venezia Giulia e l'Albania, e ci sono molte opportunità". Il Governatore è convinto che l'Albania possa essere un Paese interessante "per tutte quelle attività di near shoring che sono diventate fondamentali visto il nuovo contesto globale dove le tensioni, soprattutto tra democrazie occidentali e Far East, rischiano di mettere in crisi o condizionare comunque il nostro sistema produttivo". Anche per questa ragione, dunque, il Fgv "non può che guardare all'area dei Balcani e all'Albania, paese amico, per sviluppare nuove oportunità di sviluppo, di sicurezza del nostro sistema produttivo", ha concluso.