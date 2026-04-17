Fedriga, a Washington per presentare un evento a 50 anni dal sisma

TRIESTE, 17 APR - Nell'imminente missione in Usa "andiamo a presentare una cosa a cui tengo molto, cioè l'evento per i cinquant'anni del terremoto in Friuli a Washington. Gli Stati Uniti sono stati tra i Paesi che hanno aiutato di più per il post terremoto del 1976. Questo dobbiamo sempre ricordarcelo. E quindi abbiamo voluto fare anche nella capitale degli Stati Uniti l'evento proprio per testimoniare questa unione, questa vicinanza e questo supporto che c'è stato per la nostra terra". Lo ha annunciato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine di un incontro a Trieste. Nelle giornate successive, ha spiegato parlando della missione, "parteciperò a un evento business a New York con imprese americane" appuntamenti in cui "cerchiamo sempre di raccontare e promuovere la nostra regione. Noi dobbiamo usare continuità in questi rapporti, perché in passato si facevano visite spot che duravano il tempo del soggiorno negli Stati Uniti, invece dobbiamo avere la serietà della continuità e del sapere che dobbiamo diventare un punto non dico di riferimento, però perlomeno considerato dagli investitori internazionali. I numeri di questi anni - ha concluso - testimoniano che l'attività sta funzionando, dobbiamo rafforzarla sempre di più".