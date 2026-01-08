Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Federali usano lacrimogeni a Minneapolis per disperdere protesta

AA

NEW YORK, 08 GEN - Agenti federali hanno usato lagrimogeni oggi per disperdere una manifestazione davanti al Bishop Henry Whipple Federal Building nel centro di Minneapolis. Lo ha constatato una troupe della Cnn presente sul posto. Nel tentativo di spostare alcuni manifestanti dall'altro lato della strada davanti all'edificio federale che ospita varie agenzie tra cui quelle per l'immigrazione, gli agenti hanno fatto ricorso alla sostanza gas-simile. Una nube di fumo ha invaso l'area e, come mostrano video dal luogo, diversi manifestanti si sono messi a tossire e ad ansimare, con evidenti difficoltà respiratorie.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NEW YORK

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario