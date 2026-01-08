Federali usano lacrimogeni a Minneapolis per disperdere protesta

NEW YORK, 08 GEN - Agenti federali hanno usato lagrimogeni oggi per disperdere una manifestazione davanti al Bishop Henry Whipple Federal Building nel centro di Minneapolis. Lo ha constatato una troupe della Cnn presente sul posto. Nel tentativo di spostare alcuni manifestanti dall'altro lato della strada davanti all'edificio federale che ospita varie agenzie tra cui quelle per l'immigrazione, gli agenti hanno fatto ricorso alla sostanza gas-simile. Una nube di fumo ha invaso l'area e, come mostrano video dal luogo, diversi manifestanti si sono messi a tossire e ad ansimare, con evidenti difficoltà respiratorie.