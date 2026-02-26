Febbraio anomalo, fino a +10 gradi rispetto alla media

ROMA, 26 FEB - Da un estremo all'altro: dopo le sette settimane torrenziali che hanno segnato l'inizio del 2026 con piogge continue, alluvioni e disagi, ora l'Italia è in una quasi-primavera, in particolare nel Nord-Ovest. In Piemonte e Valle d'Aosta si sono superati i 24 gradi e le temperature nel nostro Paese continuano ad essere quasi ovunque 10 gradi sopra la media del periodo. A confermare che "l'inverno sembra essersi spento all'improvviso" è Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, che parla "di una massa d'aria subtropicale eccezionale per la terza decade di febbraio". La situazione, rileva, "resterà immobile per almeno due settimane. L'alta pressione ci farà compagnia garantendo condizioni stabili e assenza di piogge fino alla fine della prima decade di marzo. L'Inverno sembra comunque finito, salvo possibili colpi di coda dopo metà marzo, che non possiamo escludere al 100%. Ci attendono dunque previsioni "fotocopia" per i prossimi giorni: al Nord avremo tempo grigio in Pianura Padana per nubi basse, splendido e mite in montagna. Al Centro bel tempo prevalente, salvo nubi basse lungo le coste e in Toscana con clima primaverile e 20°C a Roma, al Sud stabilità assoluta, tempo bello e temperature eccezionalmente miti. Di contro, lo zero termico, che normalmente a fine febbraio dovrebbe attestarsi sui 1500 metri, schizzerà oltre il doppio del suo valore, raggiungendo i 3200 metri di quota. Questo stallo atmosferico, unito ai venti deboli e ai mari calmi favorirà un ulteriore accumulo di smog. In quota, invece, il caldo estremo manterrà marcato il pericolo valanghe: si raccomanda la massima prudenza e il divieto assoluto di fuoripista. Nel dettaglio: Giovedì 26. Al Nord: poco nuvoloso e locali nebbie in pianura. Al Centro: qualche nube sparsa sulle coste tirreniche, sereno altrove. Al Sud: sole primaverile. Venerdì 27. Al Nord: tra nebbie e sole. Al Centro: possibili nebbie al mattino, cielo con nubi irregolari. Al Sud: soleggiato. Sabato 28. Al Nord: tra nebbie e sole. Al Centro: possibili nebbie al mattino, cielo con nubi irregolari. Al Sud: soleggiato. Tendenza: l'alta pressione dominerà incontrastata fino alla fine della prima decade di marzo, garantendo calma piatta e temperature anomale da Nord a Sud. Inverno in letargo prolungato.