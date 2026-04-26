FdI, sul Patto di stabilità evitiamo voli pindarici

ROMA, 26 APR - "Io lascerei lavorare il governo, il Mef e il Parlamento e, come ha detto Giorgia Meloni, eviterei voli pindarici o fuochi di artificio. Continuiamo ad attuare il piano quinquennale del governo, che fino ad ora ha portato buoni risultati anche a livello economico. Abbiamo sempre considerato i parametri derivanti dai patti europei come un mezzo e non come un fine e continuiamo a considerarli tali". Lo ha detto all'ANSA il responsabile Economia di FdI Marco Osnato interpellato sulla proposta del leghista Claudio Borghi di inserire nella risoluzione di maggioranza al Dfp anche "l'abbandono del patto di stabilità, eventualmente anche unilaterale, qualora l'Ue non dovesse dare risposte".