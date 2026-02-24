FdI propone una legge per reintrodurre il 'ginnasio' al liceo classico

ROMA, 24 FEB - Reintrodurre per legge la denominazione di "ginnasio" per il primo biennio del liceo classico: è l'obiettivo della proposta in discussione in Commissione Cultura della Camera e presentata dai deputati di FdI Alessandro Amorese, Grazia Di Maggio e Elisabetta Lancellotta secondo i quali la cancellazione della distinzione tra il primo biennio del percorso di studio e i tre successivi anni "oltre a impoverire la tradizione del liceo classico, ha avuto l'effetto di rendere meno percepibile il valore identitario del percorso" di studi. Nella proposta i tre firmatari precisano che il cambio di denominazione "non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" ma sottolineano che la modifica avrebbe un "forte valore simbolico ed educativo". L'uniformazione del percorso liceale con la suddivisione dalla prima alla quinta liceo è avvenuta nel 2010 nell'ottica di armonizzare i vari indirizzi liceali sotto un modello comune: "tuttavia, tale uniformazione, sebbene comprensibile sul piano amministrativo, ha finito per appiattire un patrimonio identitario di grande rilievo, privando il liceo classico di un elemento simbolico e pedagogico che ne rappresentava la specificità più autentica". E ha simbolicamente significato, affermano ancora i firmatati della proposta di legge "la perdita di una continuità storica e ideale con la scuola umanistica italiana ed europea, che da secoli riconosce in quella parola la fase fondativa della formazione intellettuale".