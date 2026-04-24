Fdi Milano, Meloni bersaglio per gioco a freccette di studenti Cambiare Rotta

MILANO, 24 APR - La faccia della premier Giorgia Meloni usata come bersaglio in un gioco delle freccette. E' quanto è successo ieri fuori dall'Università Statale di Milano durante una protesta del collettivo Cambiare Rotta per denunciare la "censura" del loro programma elettorale per le elezioni in ateneo. A diffondere l'immagine, con il bersaglio al centro del quale c'è il viso della premier con la scritta 'Bernini - Meloni dimissioni', è Fratelli d'Italia Milano. "Quanto accaduto ieri sera all'Università degli Studi di Milano è di una gravità inaudita e non può essere minimizzato o liquidato come goliardia studentesca - spiega Deborah Dell'Acqua, vice coordinatore di Fratelli d'Italia Milano città -. Utilizzare il volto del presidente del Consiglio come bersaglio per freccette, in un ateneo pubblico, è un atto di violenza simbolica che oltrepassa ogni limite della civile convivenza democratica. Non si tratta di critica politica, legittima e sacrosanta in uno Stato di diritto, ma di istigazione all'odio travestita da protesta." "Vorrei che qualcuno rispondesse a una domanda semplice. Cosa sarebbe successo se dei giovani di Fratelli d'Italia avessero fatto una cosa analoga con la faccia di Elly Schlein? Giornali, televisioni, associazioni femministe sarebbero insorti in coro, giustamente. Ma quando la vittima è Giorgia Meloni, il silenzio è assordante - spiega ancora -. Dov'è la solidarietà femminile tanto sbandierata dalla sinistra? Evidentemente vale solo per le donne della propria parte politica." "Chiedo con forza che la rettrice dell'Università Statale prenda immediatamente le distanze da quanto accaduto, che vengano identificati i responsabili e che l'ateneo avvii un procedimento disciplinare nei loro confronti", conclude.