FdI, critiche preconcette alla legge elettorale, pronti al dialogo con tutti

ROMA, 26 FEB - "Sorrido a leggere le opposizioni che criticano la legge elettorale prima ancora che sia depositata, come quando a luglio criticano la finanziaria che viene depositata a ottobre. Questo dimostra che è una critica preconcetta". Così il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, risponde alle domande dei cronisti alla Camera sull'accordo di maggioranza sulla legge elettorale. "Dopo che avremo depositato il testo, saremo pronti a dialogare con chiunque per migliorarlo".