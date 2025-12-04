FdI, cannabis light torna legale, ma con maxitassa del 40%

ROMA, 04 DIC - La vendita della cannabis light potrebbe tornare legale dopo la stretta introdotta dal decreto sicurezza. Un emendamento di FdI alla manovra, contenuto nell'ultimo pacchetto dei segnalati, estende infatti la legge sulla canapa del 2016, allargandola anche alle "infiorescenze fresche o essiccate e derivati liquidi" per uso "da fumo o da inalazione" purché il contenuto di Thc non superi lo 0,5%. Sarà l'Agenzia delle Dogane e monopoli a stabilire, "per i punti vendita specializzati esistenti", "le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento". L'emendamento, firmato dal senatore Matteo Gelmetti, introduce anche per questi prodotti un'imposta di consumo pari al 40% del prezzo di vendita al pubblico.