Fda Usa: 'Vaccino anti-Covid ha ucciso 10 bimbi, serve riesame'

WASHINGTON, 29 NOV - La Food and Drug Administration (Fda) rivedrà il suo approccio alle vaccinazioni per le malattie respiratorie dopo aver scoperto che 10 bambini sono morti a causa del vaccino contro il Covid. Lo rivela il Wall Street Journal dopo aver preso visione di un'email interna inviata dal direttore della divisione vaccini dell'agenzia, il dottor Vinay Prasad. Prasad ha affermato che la svolta è arrivata dopo la scoperta dei decessi, sebbene non siano state fornite alcune prove sul legame con il vaccino. È probabile che la revisione dell'Fda cambierà il modo in cui vengono sviluppati i vaccini e sarà l'ultimo di una serie di cambiamenti nella politica vaccinale da parte del dipartimento della Salute guidato dal Segretario Robert F. Kennedy Jr. "Per la prima volta", ha sottolineato il dottor Prasad nell'email "la Fda americano riconoscerà che i vaccini contro il Covid-19 hanno ucciso dei bambini americani". Il funzionario ha anche attaccato l'amministrazione Biden per il suo sostegno all'obbligo vaccinale. "La verità è che non sappiamo se abbiamo salvato vite umane nel complesso", ha scritto. Prasad ha aggiunto che l'analisi era nelle sue fasi "iniziali" e non ha specificato se ci siano prove, come autopsie o cartelle cliniche. Precedenti ricerche, condotte dagli Stati Uniti e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, hanno rilevato che gli effetti collaterali gravi dei vaccini contro il Covid sono rari e che i benefici superano i rischi.