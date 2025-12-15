Fbi ha sventato attentati contro la polizia per immigrazione, 4 arresti
WASHINGTON, 15 DIC - L'Fbi ha sventato un presunto complotto terroristico che prevedeva attentati dinamitardi contro diversi obiettivi, tra cui veicoli e agenti della polizia per immigrazione, a Los Angeles e nella contea di Orange: lo ha annunciato la procuratrice generale Pam Bondi. Per ora sono state arrestate quattro persone.
