Fbi ha sventato attentati contro la polizia per immigrazione, 4 arresti

WASHINGTON, 15 DIC - L'Fbi ha sventato un presunto complotto terroristico che prevedeva attentati dinamitardi contro diversi obiettivi, tra cui veicoli e agenti della polizia per immigrazione, a Los Angeles e nella contea di Orange: lo ha annunciato la procuratrice generale Pam Bondi. Per ora sono state arrestate quattro persone.

WASHINGTON

