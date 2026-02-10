Fbi diffonde foto di un sospetto nel caso Nancy Guthrie

NEW YORK, 10 FEB - Scena da Arancia Meccanica nel caso Nancy Guthrie. L'Fbi ha diffuso foto di un potenziale sospetto ottenute attraverso telecamere di sorveglianza. Il capo dell'Fbi Kash Patel ha postato su X quattro immagini in bianco e nero di un uomo mascherato. Il sospetto ha in spalla uno zaino e indossa dei guanti quando viene fotografato davanti alla casa della madre dell'anchor della Nbc Savannah Guthrie a Tucson in Arizona. "L'uomo è armato", ha detto Patel. Nancy Guthrie, 84 anni, è scomparsa dalla sua casa a Tucson nella notte tra il 30 e il 31 gennaio. "Lavorando con i nostri partner, a partire da questa mattina, le forze dell'ordine hanno recuperato queste nuove immagini, finora inaccessibili, che mostrano una persona armata apparentemente intenta a manomettere la telecamera alla porta d'ingresso di Nancy Guthrie la mattina della sua scomparsa", ha scritto Patel su X. Nancy Guthrie è scomparsa dopo aver cenato a casa della figlia Annie, che abita nella zona, e del genero Tommaso Cioni. Ieri è scaduto il secondo ultimatum che i presunti rapitori avrebbero fatto pervenire alla famiglia tramite il sito Tmz e una rete tv locale. Savannah Guthrie, in un nuovo accorato appello, ha chiesto ieri al pubblico di aiutare nella scomparsa della madre.