Fazzolari, dl armi? Se serve parlare anche di pace si farà

ROMA, 12 DIC - "Il decreto ci sarà e se bisogna parlare anche giustamente di lavorare per la pace si farà perché è da sempre l'intenzione del governo". Così il sottosegretario alla presidenza Giovanbattista Fazzolari interpellato a margine del suo intervento ad Atreju sulla possibilità di esplicitare, in linea con la posizione della Lega, un riferimento all'andamento dei negoziati sul piano di pace per l'Ucraina in vista del varo del decreto armi per proseguire anche il prossimo anno con gli aiuti militari a Kiev.