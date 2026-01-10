Fazzolari al Foglio, Draghi inviato speciale Ue in Ucraina?"Se fosse per noi sì"

ROMA, 10 GEN - Mario Draghi può essere l'inviato speciale Ue in Ucraina? "Si, se fosse per noi, sì".Lo dice al Foglio il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari . L'idea di un inviato Ue è stata lanciata ieri da Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di fine anno: "Penso che Macron abbia ragione, credo che sia il momento in cui anche l'Ue parli con la Russia". Per la premier l'importante però è che l'Unione riesca a parlare con una voce unica e non in ordine sparso. Anche per questo motivo vede con "favore" l'indicazione di un inviato speciale della Ue.