Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Fazzolari al Foglio, Draghi inviato speciale Ue in Ucraina?"Se fosse per noi sì"

AA

ROMA, 10 GEN - Mario Draghi può essere l'inviato speciale Ue in Ucraina? "Si, se fosse per noi, sì".Lo dice al Foglio il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari . L'idea di un inviato Ue è stata lanciata ieri da Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di fine anno: "Penso che Macron abbia ragione, credo che sia il momento in cui anche l'Ue parli con la Russia". Per la premier l'importante però è che l'Unione riesca a parlare con una voce unica e non in ordine sparso. Anche per questo motivo vede con "favore" l'indicazione di un inviato speciale della Ue.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario