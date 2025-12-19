Fatture false e riciclaggio al Casinò, nominata task force di esperti

AOSTA, 19 DIC - Dopo la bufera per l'inchiesta, tuttora in corso, su un presunto giro di riciclaggio e corruzione al Casinò di Saint-Vincent, la casa da gioco valdostana ha oggi nominato una task force di quattro esperti che dovranno effettuare una "approfondita disamina degli atti ufficiali appena disponibili" e valutare le "circostanze rilevanti ai fini di un miglioramento delle procedure dell'organizzazione aziendale". Ne fanno parte il professor Alain Devalle, ordinario di economia aziendale presso l'Università di Torino, l'avvocato Ascanio Donadio con esperienza fra l'altro in diritto penale, l'avvocato Vittorio Provera dello studio Trifirò & Partners, con decennale esperienza presso i casinò italiani, in particolare per gli aspetti civilistici e giuslavoristici e il professor Maurizio Riverditi, avvocato e docente di Diritto penale presso l'Università di Torino. In una nota l'azienda spiega di essere "consapevole della rilevanza della normativa antiriciclaggio nell'ambito della sua peculiare attività" ed ha "sempre ritenuto doveroso ottemperare ai dettami della stessa attraverso l'emanazione di procedure e regolamenti interni e la relativa formazione del personale". "In questo frangente - aggiunge la casa da gioco - la società non può pertanto esimersi dal seguire con la massima attenzione i fatti e le relative indagini, sia per tutelarsi, sia per acquisire elementi utili a un intervento, ove necessario, sul sistema di controllo interno".