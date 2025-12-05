Giornale di Brescia
Fatarella, per ragazzi nelle periferie rischio fragilità sociali

(V. Save The Children, più di 1 giovane su 3 ..." delle 11.59) ROMA, 05 DIC - "Migliaia di bambini, bambine e adolescenti in Italia vivono nelle periferie urbane, dove spesso le disuguaglianze socio-economiche, la scarsità di servizi scolastici, come mense e tempo pieno, e l'emergenza abitativa aumentano il rischio di fragilità sociale e isolamento. Ma le periferie sono anche luoghi di grandi potenzialità, dove si sperimentano risposte nuove ai bisogni delle persone e delle comunità, attraverso l'innovazione e la creazione di reti e alleanze". Rigenerare le periferie non è solo una questione urbanistica: è una scelta politica e culturale. È prendersi cura delle persone e dei territori insieme. È immaginare città più giuste, dove la qualità della vita, i diritti e le opportunità siano distribuiti in modo equo, ovunque si abiti. Per questo motivo sono necessarie scelte politiche chiare e investimenti mirati per garantire pari opportunità di crescita a tutti i bambini e le bambine, senza lasciare indietro nessuno". Lo ha detto Daniela Fatarella, direttrice Generale di Save the Children, aprendo i lavori di "Periferie: dove cresce il futuro", confronto promosso oggi a Roma dall'organizzazione tra attori istituzionali, organizzazioni della società civile attive nelle periferie e rappresentanti del settore privato. "Da più di dieci anni Save the Children lavora, in collaborazione con una rete di partner locali, - ha sottolineato - per supportare bambini e bambine, adolescenti e famiglie nelle periferie italiane al Nord, al Centro e al Sud del Paese. Il nostro impegno per portare i diritti dei minori che vivono nelle periferie al centro della discussione pubblica e dell'agenda politica proseguirà con la terza edizione della Biennale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza - "IMpossibile 2026", dal 20 al 22 maggio a Roma, alla quale abbiamo voluto dare proprio il titolo 'Investire sulle periferie, investire sull'infanzia'".

ROMA

  3. Ricarica la pagina se necessario