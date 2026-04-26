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Fatah, 'risultati preliminari indicano nostra vittoria schiacciante'

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TEL AVIV, 26 APR - Con lo spoglio ancora in corso per le elezioni comunali in Cisgiordania e nella città di Deir El-Balah a Gaza, Fatah ha dichiarato che le sue liste elettorali 'Resilienza e Generosità' ''hanno ottenuto una schiacciante vittoria alle elezioni comunali del 2026''. Successo pero' solo di misura nella città della Striscia, dove Samer Sinijlawi, un portavoce per la lista "Deir El-Balah ci unisce'', ha detto all'ANSA che ''due liste affiliate all'Autorità Palestinese hanno ottenuto 8 seggi, mentre due liste di opposizione a Fatah hanno ottenuto 7 seggi''. Fatah ha annunciato la vittoria nella maggior parte dei consigli locali, Tra cui Hebron, Tulkarm, Salfit, Al-Bireh e Jenin, città della Cisgiordania settentrionale dove l'Autorità Palestinese era stata precedentemente accusata di aver perso il controllo a favore dell'organizzazione terroristica Jihad Islamica Palestinese, alleata di Hamas. Fatah, secondo l'agenzia di stampa Wafa, gestita dall'Autorità Palestinese, ha inoltre affermato di aver formato 197 consigli comunali e di villaggio per consenso, in coordinamento con le fazioni nazionali. Per quanto riguarda Deir El-Balah a Gaza, dove si votava per la prima volta dal 2006, le liste di opposizione a Fatah durante la presente campagna elettorale sono considerate vicine a Mohammad Dahlan, acerrimo rivale di Abu Mazen, in esilio negli Emirati Arabi Uniti e fondatore dell'ala riformista di Fatah.

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