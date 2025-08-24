Farnesina, liberati in Venezuela De Grazia e Assenza

ROMA, 24 AGO - A Caracas è stata annunciata la liberazione degli Italo-venezuelani Amerigo De Grazia (arrestato il 7 agosto 2024) e di Margarita Assenza (arrestata il 2 ottobre 2024), insieme ad un gruppo di altri detenuti. Lo riferisce una nota della Farnesina. "Si tratta di un risultato maturato anche grazie al lavoro svolto dalla Farnesina e dalle istituzioni dello Stato su impulso del Ministro Antonio Tajani e del Governo", recita il testo.