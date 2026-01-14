Giornale di Brescia
Farnesina, 'italiani che possono farlo lascino l'Iran'

ROMA, 14 GEN - E' in corso nella sala di crisi della Farnesina una riunione del ministro Antonio Tajani con dirigenti del ministero, della Difesa, della sicurezza italiana, con l'ambasciatrice d'Italia a Teheran e con gli ambasciatori nelle principali capitali interessate alla attuale crisi in Iran. La Farnesina - si legge in una nota - conferma l'indicazione di lasciare l'Iran ai cittadini italiani che possano farlo.

