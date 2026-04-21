Farnesina, 'Italia rispetta sanzioni alla Libia, esenzioni per addestramento'

ROMA, 21 APR - "Restiamo convinti del concreto rispetto dell'impianto sanzionatorio da parte dell'Italia, anche considerando che le più recenti risoluzioni dell'Onu introducono delle misure di esenzione per le attività addestrative, pur da notificare preventivamente su impulso del ministero della Difesa". Lo sottolinea una nota della Farnesina ricordando che "l'Italia ha risposto alle osservazioni del panel di esperti tecnici sulla Libia". "Viene chiarito - prosegue la Farnesina - che è stata svolta e viene svolta attività di addestramento a beneficio delle Forze Armate libiche. L'azione, senza fornitura di armamenti, viene eseguita in linea con la "roadmap" delle Nazioni Unite e anche insieme nostri principali partner, che riconoscono e ringraziano l'Italia per il ruolo svolto". "Lo stesso panel di esperti Onu - conclude la Farnesina - ha ringraziato l'Italia per la visita ispettiva, menzionata nel rapporto, svolta a Gioia Tauro nel maggio del 2025, in cui è stato consentito il più ampio e trasparente accesso, a dimostrazione della nostra piena cooperazione".