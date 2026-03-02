Giornale di Brescia
Farnesina invia funzionari in Oman-Emirati in supporto ad ambasciate

ROMA, 02 MAR - Con l'aereo appena atterrato stasera a Roma con 127 italiani che erano bloccati in Oman e negli Emirati, la Farnesina invierà stanotte a Mascate un primo gruppo di funzionari in rinforzo alle sedi diplomatiche. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani in accordo con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiesto di creare un gruppo di funzionari, carabinieri, finanzieri e un esperto della Protezione civile in appoggio alle ambasciate della zona.

Argomenti
ROMA

