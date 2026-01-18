Faraone, Iv pronta a sostenere la proposta contro i coltelli

ROMA, 18 GEN - "Per anni la destra italiana ha predicato la diffusione delle armi come se fosse libertà, alimentando l'idea della 'giustizia fai da te', del cittadino-sceriffo. Se oggi, dopo l'ennesima inversione a U, decidesse finalmente di avanzare in Italia una proposta progressista e di buonsenso per limitare davvero la diffusione dei coltelli tra i giovani, noi non avremmo alcun problema a sostenerla". Lo scrive sui social Davide Faraone (Iv). "Noi sosterremo tutte le misure che vadano nella direzione di vietare e contrastare seriamente la diffusione delle armi. Senza ambiguità, senza tentennamenti", conclude.