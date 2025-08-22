Giornale di Brescia
Fao, Oms e Unicef,'carestia confermata, cessate il fuoco a Gaza'

epa12247603 Internally displaced Palestinians gather outside a charity kitchen to receive limited food rations amid the lack of food availability, in Gaza City, 19 July 2025. EPA/HAITHAM IMAD
AA

ROMA, 22 AGO - La Fao, l'Unicef, il Wfp (Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite) e l'Oms (Organizzazione mondiale della sanità) chiedono il cessate il fuoco immediato e la fine del conflitto a Gaza "per una risposta umanitaria senza impedimenti". Più di mezzo milione di persone a Gaza sono intrappolate nella carestia, caratterizzata da una diffusa fame, indigenza e decessi prevenibili, secondo una nuova analisi dell'Integrated Food Security Phase Classification (Ipc) pubblicata oggi. Si prevede che le condizioni di carestia si diffonderanno dal Governatorato di Gaza ai Governatorati di Deir Al Balah e Khan Younis nelle prossime settimane.

  3. Ricarica la pagina se necessario