Fantoccio di Musk a testa in giù, pm valuta apertura inchiesta

MILANO, 22 GEN - La Procura di Milano è in attesa di un'informativa da parte della Digos per valutare l'apertura di un'inchiesta sul fantoccio di Elon Musk appeso ieri a testa in giù in piazzale Loreto. Un'azione rivendicata dal collettivo studentesco 'Cambiare rotta', che ha condiviso l'immagine sui propri profili social, scrivendo "C'é sempre posto a piazzale Loreto, Elon...". Una volta esaminata la relazione, la Procura deciderà se aprire o meno un fascicolo ed eventualmente con quale ipotesi di reato. Il fantoccio, realizzato con un sacco di plastica e con una stampa del volto del miliardario proprietario di Tesla e X, è stato appeso a testa in giù ad un cancello nel piazzale, dove era stato "esposto" anche il corpo di Mussolini. Un blitz arriva dopo le polemiche dovute al presunto saluto romano che Musk avrebbe fatto lunedì scorso, durante il suo intervento all'insediamento del nuovo presidente americano Donald Trump.