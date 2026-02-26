Familiari vittime di Cutro, 'fuggivano per sopravvivere e avere una chance di vita'

(Vedi 'Naufragio Cutro, veglia sulla spiaggia...' delle 9:13) STECCATO DI CUTRO, 26 FEB - Sulla spiaggia di Steccato di Cutro, alla veglia in ricordo del naufragio del 26 febbraio 2023 nel quale morirono 94 persone, c'erano anche alcuni familiari delle vittime giunti dalla Germania. Per tutti ha parlato Farzaneh Maliki. Il suo è stato un atto di accusa all'Europa e all'Italia: "Quando si sceglie di non salvare possiamo dire che ciò che accade non è più naturale, ma è il risultato di una precisa scelta politica. Questo mare, però, non era solo acqua, è diventato un muro tra indifferenza e responsabilità". La donna ha ricordato di aver perso nel naufragio "mio fratello, sua moglie e i suoi tre bambini" ribadendo le motivazioni di quella traversata: "Non era una vacanza, era una necessità, fuggire per poter sopravvivere, avere una chance di vita. Erano partiti con un sogno di speranza, vivere in sicurezza e in pace". "La mia famiglia non aveva altra scelta e non è partita per mancanza di responsabilità" ha detto Farzaneh precisando: "Nessuna famiglia vorrebbe mai essere costretta ad abbandonare i propri figli nelle onde". La donna ha quindi ribadito l'amara realtà di quelle ore notturne: "Quando l'aiuto arriva in ritardo, a volte, non è più aiuto. È solo il conteggio delle vite perdute, è solo un gesto disperato". Da qui la definizione di quanto accaduto sulla spiaggia di Steccato: "Non lo chiamiamo un incidente, ma crimine umano. Perché quando si può salvare e non si salva, quando si può decidere e non si decide, siamo responsabili. Oggi non sono qui solo per piangere, sono qui per urlare. La vita umana non è uno strumento politico. Nessun confine e nessuna frontiera valgono più della vita di una persona. È un abisso in cui è caduto il vostro Paese, accompagnato da un cinismo che ci ha fatto scoprire quanto la vita umana conti poco".