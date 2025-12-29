Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Famiglie senza casa occupano il palco del concerto di Capodanno di Brunori Sas

AA

COSENZA, 29 DIC - Un gruppo di famiglie senza casa ha occupato a Cosenza il palco in fase di realizzazione sul quale Brunori Sas terrà il concerto di Capodanno. Il musicista ha annunciato che devolverà in beneficenza il suo cachet. I manifestanti fanno parte del gruppo "Prendocasa". Sul palco è stato affisso uno striscione con la scritta "La casa è un diritto". "La nostra azione - ha detto Ferdinando Gentile, uno degli attivisti di 'Prendocasa' - non é diretta contro Brunori Sas, che ci ha sempre sostenuto nelle nostre battaglie. Siamo qui perché occorre dare risposte alle famiglie cosentine che vivono il dramma dell'emergenza abitativa. Siamo pronti a proseguire la nostra protesta finché il Comune di Cosenza e la Regione Calabria non si assumeranno la responsabilità di convocare un tavolo per affrontare seriamente e concretamente la problematica". "A Cosenza - ha aggiunto Gentile - centinaia di famiglie, pur avendo tutti i requisiti, non ricevono il contributo regionale dovuto, il cosiddetto 'fitto casa', dal 2023 perché l'amministrazione regionale non è in grado di reperire i fondi necessari. Inoltre, subiamo da tempo la paralisi totale delle graduatorie per gli alloggi popolari e nessuno é capace di intervenire fattivamente per risolvere la questione. Da oltre quattro anni ascoltiamo solo inutili propositi e scaricabarile. In Calabria non servono annunci, ma un piano straordinario per il diritto all'abitare che consenta alle famiglie di ottenere un alloggio dignitoso. Così come non servono i vari costruttori e politici interessati solo a costruire clientele, come avviene da decenni nella città di Cosenza. Occorre stanziare risorse vere".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
COSENZA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario