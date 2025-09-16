Famiglie ostaggi 'terrorizzate' dichiarano stato emergenza
epa12381595 Families of Israeli hostages held by Hamas in Gaza protest outside the Prime Minister’s residence, calling to stop the war and release the hostages, in Jerusalem, Israel, 16 September 2025. According to an Israeli army spokesperson, around 48 hostages remain in captivity in the Gaza Strip, including the bodies of at least 30 confirmed dead. EPA/ABIR SULTAN
TEL AVIV, 16 SET - Il Forum delle famiglie degli ostaggi israeliani, che si dicono "terrorizzate per la sorte dei loro cari", ha dichiarato lo "stato di emergenza" per l'offensiva dell'Idf a Gaza City e ha annunciato l'allestimento di un accampamento di tende fuori dalla residenza del primo ministro Benyamin Netanyahu a Gerusalemme. L'accampamento, afferma il Forum, "rimarrà finché Netanyahu non ascolterà e non metterà in atto la volontà del popolo: il ritorno immediato di tutti gli ostaggi e la fine della guerra". Ogni sera, alle 19:30, sono previste manifestazioni nell'area dell'accampamento.
