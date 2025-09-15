Famiglie ostaggi, 'potrebbe essere la loro ultima notte'

ROMA, 15 SET - L'Hostages Families Forum di Israele lancia "un disperato appello" per proteggere i propri cari, accusando il primo ministro Benyamin Netanyahu di averli sacrificati. E' quanto si legge sul Times of Israel. "La 710° notte a Gaza - afferma il gruppo - potrebbe essere l'ultima notte nella vita degli ostaggi che sopravvivono a malapena, e l'ultima notte in cui sarà possibile localizzare e restituire gli ostaggi uccisi per una degna sepoltura". Il Forum sostiene, scrive ancora la testata israeliana, che un numero significativo dei 22 ostaggi considerati vivi da Israele siano detenuti a Gaza City. "Il primo ministro sta consapevolmente scegliendo di sacrificarli sull'altare di considerazioni politiche", aggiunge il gruppo, accusandolo di aver ignorato i consigli del Capo di stato maggiore delle Idf, che avrebbe messo in guardia contro l'operazione.