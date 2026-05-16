Famiglie nel bosco: Pillon, i bimbi chiedono quando torneranno a casa

PESCARA, 16 MAG - "I colloqui, gli incontri e le videochiamate dei miei assistiti con i bambini procedono regolarmente. I genitori si attengono scrupolosamente alle indicazioni ricevute, anche se non possono non notare che i loro figli in ogni occasione chiedano quando potranno tornare a casa. Mancano loro la mamma e il papà, ma anche il cavallo Lee, l'asinello Gallipoli, i due cagnolini Spirit e mr. Fluffy, i quattro gattini, le papere e le galline che vivono nella loro piccola fattoria e che erano parte della loro quotidianità". Lo afferma il nuovo avvocato della famiglia nel bosco, Simone Pillon, aggiungendo che martedì prossimo tornerà a vedere per la seconda volta la coppia anglo-australiana. Il legale spiega poi che vedrà anche "gli altri operatori coinvolti nella vicenda, tra cui il Servizio sociale e i dirigenti della casa famiglia. Rinnovo la disponibilità ad una collaborazione leale che permetta di risolvere questa grave situazione il prima possibile".