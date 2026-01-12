Giornale di Brescia
Famiglie dei feriti Crans, 'sconcerta nessuno del Comune sia indagato'

MILANO, 12 GEN - "Per quanto ci riguarda come familiari dei feriti, tutti uniti, qui al Niguarda c'è sconcerto perché è vero che sono stati confermati gli arresti, ma sono passati 12 giorni e non c'è ancora un indagato nel Comune di Crans-Montana": lo ha sottolineato all'ANSA Umberto Marcucci, padre di Manfredi, ragazzo romano di 16 anni ricoverato assieme ad altri 11 feriti nell'ospedale milanese. "Per fortuna hanno rinunciato a costituirsi parte civile, ci sarebbe mancato altro" ha aggiunto.

