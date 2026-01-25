Famiglia vittima Minneapolis, 'da governo Trump menzogne ripugnanti'

WASHINGTON, 24 GEN - "Vi preghiamo di far conoscere la verità su nostro figlio. Era un brav'uomo. Grazie": è l'appello lanciato tramite il Washington Post dai genitori di Alex Pretti, il 37enne ucciso sabato da un agente federale a Minneapolis. "Siamo affranti- affermano in una nota - ma anche molto arrabbiati. Alex era una persona dal cuore gentile che teneva profondamente alla sua famiglia e ai suoi amici, così come ai veterani americani di cui si prendeva cura come infermiere nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale dei veterani di Minneapolis. Alex voleva fare la differenza in questo mondo. Purtroppo non sarà più con noi per vedere l'impatto che avrebbe potuto avere. Non usiamo il termine 'eroe' con leggerezza. Tuttavia, il suo ultimo pensiero e la sua ultima azione sono stati quelli di proteggere una donna". "Le menzogne ;;ripugnanti e disgustose diffuse dall'amministrazione su nostro figlio - proseguono sono riprovevoli. Alex non stava chiaramente impugnando una pistola quando è stato aggredito dai teppisti assassini e codardi dell'Ice di Trump. Aveva il telefono nella mano destra e la mano sinistra vuota alzata sopra la testa, mentre cercava di proteggere la donna che l'Ice aveva appena spinto a terra, il tutto mentre veniva aggredito con lo spray al peperoncino". Migliaia di persone si sono radunate nel Whittier Park di Minneapolis per una veglia e una manifestazione in ricordo di Alex Pretti, l'uomo ucciso a colpi d'arma da fuoco da agenti federali. Molti manifestanti tengono in mano delle candele, mentre altri reggono cartelli di cartone sbiaditi, evidentemente usati più volte nelle ultime settimane. Circa 500 persone hanno marciato a Washington, nonostante le temperature sotto zero, da Hancock Park, vicino a L'Enfant Plaza, fino all'edificio dell'Ice nel sud-ovest della capitale dopo l'uccisione di un uomo a Minneapolis da parte dell'Ice. I manifestanti portavano cartelli fatti in casa con scritte come "L'Ice ha ucciso un uomo oggi" e "Aboliamo l'Ice". La folla sta crescendo e gli oratori stanno utilizzando un impianto audio portatile all'esterno dell'edificio, che è stato transennato con delle rastrelliere per biciclette. Con una forte tempesta invernale in avvicinamento a New York e temperature prossime allo zero, con pochissimo preavviso, oltre un migliaio di manifestanti si sono radunati a Union Square a Manhattan per protestare contro l'Ice dopo l'uccisione di una seconda persona a Minneapolis.