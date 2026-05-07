Famiglia scomparsa da Piacenza, ricerche serrate in Friuli

TARCENTO, 07 MAG - È stato attivato a Tarcento (Udine) il posto di comando avanzato per le ricerche della famiglia scomparsa da Piacenza lo scorso 20 aprile. Il campo base si trova nei pressi del parcheggio dove ieri è stata rinvenuta la macchina della mamma, in via Monte Grappa. Coordinati dalla Prefettura, i soccorritori cercano tracce della donna e dei figli, di 14 e 16 anni, di cui non si hanno più notizie da quasi tre settimane. Anche l'ultima cellula telefonica era stata agganciata in Friuli. Assieme alla famiglia - la cui auto era stata preparata per affrontare un campeggio - c'erano anche 4 cani di taglia media. Sul posto stanno operando i carabinieri del Comando provinciale, i vigili del fuoco - anche con l'ausilio dell'elicottero Drago, decollato dall'aeroporto di Venezia, e del reparto droni - e volontari della Protezione civile e del Soccorso alpino. Le ricerche si stanno concentrando anche in zone impervie, considerata la passione della mamma per l'arrampicata.