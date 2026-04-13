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Famiglia nel bosco, scritte contro giudici e assistenti sociali a Vasto

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VASTO, 13 APR - Scritte contro giudici minorili e assistenti sociali sono comparse questa mattina a Vasto, vicino la struttura protetta dove si trovano i bambini della cosiddetta famiglia nel bosco e luoghi della città come i muri di recinzione della Questura, la scuola primaria 'Martella', la sede dei Servizi sociali in via Bosco e la chiesa dell'Incoronata. "Bimbi strappati alla famiglia, crimine nazista", "Se i figli sono dello Stato è dittatura", "Assistenti sociali dei minori sequestrano bambini" sono alcune delle frasi scritte con una vernice rossa, con attacchi anche al Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Sconcerto e perplessità tra la popolazione di Vasto per quanto accaduto nella notte.

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