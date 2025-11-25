Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Famiglia nel bosco, primi contatti per i lavori al casolare

AA

PALMOLI, 25 NOV - Al via i primi contatti per i lavori al casolare dove vive la 'famiglia nel bosco'. Secondo quanto si apprende, infatti, il legale della famiglia anglo-australiana, Giovanni Angelucci, si sarebbe affidato ad un professionista di fiducia con il quale ha incontrato il responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Palmoli. L'avvocato avrebbe chiesto indicazioni sulla presentazione del progetto di ampliamento del casolare che prevede non solo la costruzione di un bagno collegato all'abitazione principale ma anche altra tipologia di lavori sull'intera struttura. Non è escluso che una bozza del progetto possa finire nelle carte del ricorso che l'avvocato presenterà entro la scadenza del 29 novembre. Attualmente, il casolare di proprietà della famiglia nel bosco non ha servizi igienici ed è composto da un unico locale. Secondo quanto riferito dal sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, il piano di interventi ad oggi non è stato ancora presentato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PALMOLI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario