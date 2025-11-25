Famiglia nel bosco, primi contatti per i lavori al casolare

PALMOLI, 25 NOV - Al via i primi contatti per i lavori al casolare dove vive la 'famiglia nel bosco'. Secondo quanto si apprende, infatti, il legale della famiglia anglo-australiana, Giovanni Angelucci, si sarebbe affidato ad un professionista di fiducia con il quale ha incontrato il responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Palmoli. L'avvocato avrebbe chiesto indicazioni sulla presentazione del progetto di ampliamento del casolare che prevede non solo la costruzione di un bagno collegato all'abitazione principale ma anche altra tipologia di lavori sull'intera struttura. Non è escluso che una bozza del progetto possa finire nelle carte del ricorso che l'avvocato presenterà entro la scadenza del 29 novembre. Attualmente, il casolare di proprietà della famiglia nel bosco non ha servizi igienici ed è composto da un unico locale. Secondo quanto riferito dal sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, il piano di interventi ad oggi non è stato ancora presentato.