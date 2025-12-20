Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Famiglia nel bosco: presidente Camera minorile Abruzzo, 'ora si attende il Tribunale'

AA

L'AQUILA, 20 DIC - "Nonostante il pronunciamento della Corte di Appello, il processo comunque continua davanti al Tribunale per i Minorenni dove si è svolta l'udienza in contraddittorio tra le parti nella quale tutti hanno espresso e potranno esprimere le proprie difese". Così all'ANSA l'avvocato Carla Lettere, presidente della Camera minorile d'Abruzzo, facendo intendere che non è definitivo il provvedimento della Corte d'appello dell'Aquila che ieri ha respinto il reclamo dei legali dei genitori dei tre bambini che abitavano in una casa nel bosco a cui è stata sospesa momentaneamente la responsabilità genitoriale. L'esperta in diritto di famiglia e minorile, e con una vasta esperienza al Tribunale per i minorenni e al tribunale ordinario in materia di famiglia e minori, sottolinea che "il tribunale si aspetta dai genitori una modifica di quelle condotte pregiudizievoli, chiedendo delle azioni positive nell'interesse dei minori e mette a disposizione dei minori e dei genitori il supporto dei servizi sociali affinché si possa predisporre una progettualità sull'intero nucleo". "Il processo minorile - evidenzia - deve sempre tener conto del 'best interest' del minore che si concretizza, secondo giurisprudenza, nel migliore interesse per quel minore in quel determinato frangente".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Famiglia nel boscoL'AQUILA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario