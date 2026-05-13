Famiglia nel bosco: Pillon, Nathan e Catherine per bene e di gran cuore

PESCARA, 13 MAG - "Nessuno qui è ingestibile: Catherine e Nathan sono persone per bene e di gran cuore, preoccupati per i loro figli esattamente come lo sarebbe ciascuno di noi nelle medesime circostanze". Sono le prime parole di Simone Pillon, l'ex senatore della Lega che da ieri ha assunto l'incarico di nuovo legale della cosiddetta 'famiglia nel bosco'. Sul cambio della difesa, l'avvocato ha poi volulto precisare che "contrariamente a quanto emerso da alcune notizie divulgate alla stampa, i coniugi Trevallion si son visti restituire il mandato dai precedenti difensori non già per diversità di vedute ma semplicemente dopo aver chiesto ai legali un allargamento del collegio difensivo". "Sto studiando gli atti che sono complessi e meritano adeguato approfondimento", ha concluso l'ex parlamentare.