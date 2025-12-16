Famiglia nel bosco, per reclamo in Corte d'Appello oggi 'udienza' solo documentale

L'AQUILA, 16 DIC - Una giornata come le altre in Tribunale all'Aquila, nessuna troupe a presidiare l'ingresso. Quella che si terrà oggi in Corte d'Appello in merito alle sorti dell'ormai nota 'famiglia nel bosco' è un'udienza prettamente documentale: i giudici sono chiamati a pronunciarsi sul reclamo proposto dagli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas contro l'ordinanza del Tribunale per i minorenni dell'Aquila che, il 20 novembre scorso, ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale per Nathan e Catherine, con il contestuale trasferimento dei tre bambini in una casa-famiglia a Vasto. Le note e le memorie dei legali, così come i documenti della curatrice e della tutrice, devono pervenire oggi in via telematica. I giudici poi hanno 60 giorni di tempo per prendere una decisione sul ricorso, che è stato presentato il 27 novembre scorso. Quindi nessuna ressa di emittenti tv e giornalisti, come, invece, accaduto il 4 dicembre scorso davanti al Tribunale per i minorenni quando il collegio si era poi riservato la decisione sull'eventuale revoca dell'ordinanza.