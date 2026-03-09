Giornale di Brescia
Famiglia nel bosco, Nordio invia gli ispettori a L'Aquila

ROMA, 09 MAR - Il ministero della Giustizia ha attivato le procedure per l'invio di ispettori al Tribunale dei minorenni dell'Aquila, per ulteriori approfondimenti sulla vicenda della famiglia del bosco. La decisione è arrivata dopo l'ordinanza del tribunale, che ha disposto l'allontanamento della madre dei bimbi dalla struttura dove sono ospitati i suoi figli. Gli ispettori, che avevano già acquisito una prima documentazione, dovrebbero arrivare a giorni e non si esclude che possano ascoltare i magistrati o anche i diretti interessati dalla vicenda. Lo stesso ministro ha confermato la decisione durante un convegno organizzato da Fratelli d'Italia in vista del referendum. "Abbiamo già dato disposizione di inviare gli ispettori - ha detto -. Va ricordato che un accertamento preliminare era già stato avviato a novembre. Direi che ora è arrivato il momento di arrivare a una definitiva conclusione di questa vicenda".

ROMA

