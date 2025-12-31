Famiglia nel bosco: Nathan, 'sono stanco e deluso'

PALMOLI, 31 DIC - "Sono stanco e deluso". Così, oggi, parlando con il sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli, Nathan Trevallion, il padre dei tre bambini allontanati dal bosco del paese dal Tribunale dei minori dell'Aquila in una casa-famiglia di Vasto, insieme alla madre Catherine. "Non mi resta che attendere" prosegue l'uomo nel breve scambio di auguri con il primo cittadino. Scoraggiato e amareggiato, Nathan il mattino va nella casa del bosco dove viveva con la moglie Catherine e i bambini per accudire gli animali: un cavallo, un asinello, galline, cani e gatti per poi recarsi a San Buono, un paese a pochi chilometri da Palmoli, in casa di un amico, appartenente alla comunità di neo-rurali insediata in zona. La sera, invece, rientra nel bosco palmolese per recarsi nella residenza della famiglia Carusi, assegnatagli in comodato gratuito fino a fine febbraio 2026. Una giornata scandita da impegni e attività quella di Nathan Trevallion. In mattinata a Palmoli si è fermato a salutare non solo il primo cittadino ma anche alcuni conoscenti scambiando gli auguri di buon 2026.