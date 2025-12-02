Giornale di Brescia
Famiglia nel bosco, Nathan non ha visto i figli in questi giorni

ORTONA, 02 DIC - "Nathan in questi ultimi giorni non ha potuto vedere i bambini nella casa-famiglia". Lo dichiara all'ANSA l'imprenditore ortonese Armando Carusi, dopo il pranzo di ieri nel casolare di Palmoli che ha messo a disposizione di Nathan Trevallion, il padre dei tre bambini trasferiti dal Tribunale dei minori di L'Aquila dalla loro abitazione nel bosco a una casa famiglia insieme alla madre Catherine. "E' in attesa dell'incontro con i magistrati, giovedì prossimo. Speriamo bene - aggiunge Carusi -. Intanto, ha finito di trasferire i suoi effetti personali nella nuova casa che gli ho voluto dare in comodato gratuito, ma comunque continua l'andirivieni con il suo casolare dove ci sono gli animali da accudire".

