Famiglia nel bosco, migliorano le condizioni della minore ricoverata

CHIETI, 07 MAG - La minore della cosiddetta famiglia nel bosco, ricoverata all'ospedale di Vasto, è in miglioramento e sta ricevendo le cure necessarie da parte del personale sanitario. A renderlo noto è la Asl Lanciano Vasto Chieti. Le condizioni della paziente vengono monitorate costantemente dai medici del reparto di Pediatria, nell'ambito del percorso terapeutico predisposto dai sanitari. La minore può contare quotidianamente sulla presenza dei familiari, nel rispetto delle disposizioni del reparto.