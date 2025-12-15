Giornale di Brescia
Famiglia nel bosco, l'udienza in appello sarà documentale

CHIETI, 15 DIC - È un'udienza prettamente documentale quella fissata per domani in Corte d'Appello all'Aquila, con i giudici chiamati a pronunciarsi sul reclamo proposto dagli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas contro l'ordinanza del Tribunale dei minori che ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale per i genitori della 'famiglia del bosco' di Palmoli e la collocazione dei tre figli minori della coppia in una casa famiglia di Vasto. I giudici di appello, che esamineranno le note depositate telematicamente dalla difesa, dalla curatrice e dalla tutrice dei minori, hanno 60 giorni di tempo per decidere, che decorrono dal deposito del reclamo, presentato il 27 novembre scorso.

CHIETI

