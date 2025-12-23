Famiglia nel bosco, legali 'azioni contro grave disinformazione'

CHIETI, 23 DIC - "Di nuovo registriamo, con allarme, la diffusione integrale di ordinanze e relazioni che attengono a dati e fatti personalissimi dei minori coinvolti in questa drammatica e dolorosa vicenda". Lo dichiarano, con una nota, gli avvocati Femminella e Solinas che rappresentano la 'famiglia nel bosco'. "Anticipiamo azioni nei confronti di chiunque si renda responsabile della grave disinformazione che risulta veicolata da sensazionalistiche quanto ridicole dichiarazioni - aggiungono -, tra le molte i fantomatici e inesistenti spazzolini di peli d'asino, malattie gravi mai curate o piuttosto la mancanza di vaccini".