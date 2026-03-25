Famiglia nel bosco: La Russa, mia moral suasion, cadano le rigidità di tutti

ROMA, 25 MAR - "Non ho né titoli né intenzione di mettere in discussione i provvedimenti dell'autorità giudiziaria né tanto meno voglio giustificare lo stile di vita di Nathan e Catherine. Spero possa essere utile invitare tutti, con la mia moral suasion, affinché vengano eliminate le rigidità di tutti e tutte le rigidità in modo da favorire il più possibile il ritorno a una famiglia unita". L'ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un video diffuso dopo l'incontro con i genitori della famiglia nel bosco, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, ricevuti a Palazzo Giustiniani. "Sono molto lieto di aver appreso che da parte vostra non vi è nessuna obiezione affinché i bambini possano frequentare il doposcuola, che la casa possa avere i servizi igienici che sono richiesti e in sostanza che vi avviciniate molto a quelle condizioni necessarie per una convivenza voluta - le sue parole -. Sono fermamente convinto che non vi è maggiore felicità per i bambini che stare con il proprio papà e la propria mamma ed è quello che io vi auguro e spero sia possibile eliminando tutte le rigidità esistenti". Salutandoli, La Russa ha detto: "È stato per me un piacere ricevere Nathan e Catherine perché era mia intenzione cercare di stemperare il clima che si è creato attorno a questa vicenda".