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Famiglia nel bosco, ispettori arrivati al Tribunale per i minorenni

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L'AQUILA, 17 MAR - Alle 9.30 tre ispettori inviati dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, due uomini e una donna, si sono presentati all'Aquila al Tribunale per i Minorenni dell'Abruzzo per esaminare gli atti relativi al caso della 'famiglia nel bosco'. La loro presenza ha comportato il rinvio delle udienze fissate per oggi. Rappresentanti di numerose testate giornalistiche li attendono nei pressi dell'uscita laterale del Tribunale.

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