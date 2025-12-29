Famiglia nel bosco, in dono una favola in rima sulla loro vicenda

PALMOLI, 29 DIC - Una favola illustrata con acquerelli, intitolata 'Famiglia nel bosco', è stata recapitata in forma anonima il giorno di Natale all'ex ristoratore di Ortona, Armando Carusi, che ospita il padre della famiglia Nathan, in comodato d'uso gratuito, presso 'La Casetta di Nonna Gemma' a Palmoli. Un libricino di 24 pagine narra la storia, in rima, di una famiglia nel bosco con bimbi felici poi rinchiusi in una struttura con muri alti e inferriate, liberati dagli animali del bosco insieme alla comunità che viveva in mezzo al verde. Un racconto emblematico che riprende la vicenda della famiglia nel bosco di Palmoli, ma con un epilogo positivo: "il ritorno a casa dei bambini - si legge nel testo - e il Natale che arriva un po' prima quell'anno e nel bosco fu davvero tanto speciale". Il libricino, recapitato per posta, ha subito conquistato la famiglia Carusi. "Ci è stato recapitato questo libro in forma anonima. E' stato un regalo bellissimo che consegnerò sicuramente a Nathan e Catherine - dichiara Leonora Carusi -. Se qualcuno vuole scrivermi in forma privata e dirmi chi è stato, lo vorrei ringraziare. Questo libro ha un lieto fine, speriamo che anche nella realtà avvenga".