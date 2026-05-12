Famiglia nel bosco, gli avvocati rinunciano al mandato

CHIETI, 12 MAG - Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas del Foro di Chieti hanno rinunciato al mandato di rappresentanti legali della cosiddetta 'famiglia del bosco'. "Non c'era una visione comune", ha detto l'avvocata Solinas interpellata dall'ANSA. I due legali erano subentrati, lo scorso novembre, al precedente avvocato che seguiva la coppia anglo-australiana, Giovanni Angelucci. Anche lui aveva deciso di rinunciare al mandato a sorpresa, giustificando la sua decisione in seguito, aveva detto, all'atteggiamento oppositivo di Catherine e Nathan. "Ritengo doveroso e necessario rinunciare al mandato difensivo - aveva scritto Angelucci in una nota -, non potendo in tutta coscienza e nel rispetto della deontologia professionale impostare una difesa monca e non aderente alla linea difensiva che io avevo indicato e concordato già da tempo con i miei assistiti".