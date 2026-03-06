Famiglia nel bosco, Garante Infanzia 'sospendere trasferimento senza madre'

ROMA, 06 MAR - Per la famiglia del bosco l'Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza Marina Terragni esprime la sua contrarietà al trasferimento dei bambini senza la madre e chiede che la decisione "venga sospesa" in attesa di "un ulteriore approfondimento medico indipendente". Approfondimento "atto a verificare - spiega - le possibili conseguenze di questo trasferimento-separazione sulla salute dei tre bambini. E auspico pertanto che la decisione di trasferire i minori separandoli dalla madre venga sospesa in attesa degli esiti di questo nuovo esame".