Famiglia nel bosco: Garante Infanzia, nessuno sciopero della fame

PESCARA, 12 MAR - "Alla luce di quanto verificato, non risulta alcuno sciopero della fame da parte dei bambini". Lo afferma l'avvocato Alessandra De Febis, Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Abruzzo, a proposito della vicenda della famiglia nel bosco. "Sono stata personalmente in visita - ha spiegato - presso la casa famiglia che ospita i tre fratellini. Ho pranzato con loro lunedì 9 e nuovamente mercoledì 11, giornata in cui era presente il padre Nathan, condividendo il pasto allo stesso tavolo e potendo quindi constatare direttamente la situazione". De Febis sottolinea che "pur trattandosi di una vicenda che richiederebbe la massima riservatezza, mi vedo costretta" a fornire alcune precisazioni, "per evitare la diffusione di informazioni non verificate", in merito alle notizie circolate su un presunto sciopero della fame. La Garante ha anche reso noto che "Nathan si è reso disponibile ad un colloquio con gli assistenti sociali e sta iniziando un percorso in questa direzione", invitando poi "tutti alla massima prudenza e responsabilità nella diffusione di notizie su una vicenda così delicata, nel rispetto della privacy e della stabilità dei minori coinvolti".